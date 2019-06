Safilens Padel Evolution, tra vip e giocatori

Dal 15 al 27 luglio il circolo Due Ponti Sporting Club di Roma ospiterà la prima edizione del Safilens Padel Evolution International Open Championship - ProAm-Vip.

Si comincia il 15 luglio con il torneo limitato 2^ categoria con montepremi per ogni categoria a partire dalla quarta. Le prime 4 coppie classificate si qualificheranno per il torneo Open della settimana successiva. Dal 21 al 27 luglio, sarà la volta del torneo Open Championship con i migliori giocatori italiani e stranieri.

L’esibizione PRO-AM VIP si svolgerà sabato 27 luglio con 8 coppie formate dai migliori giocatori italiani o stranieri con personaggi dello sport o dello spettacolo.

L’evento sostiene la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, realtà no profit che ha l’obiettivo di aiutare i bambini malati e disagiati attraverso l’apertura e la gestione di Case Ronald e Family Room nei pressi dei principali centri pediatrici in Italia.

Il padel, frutto di una combinazione tra tennis, squash e racquetball, è nata in Messico negli Anni’70 per poi svilupparsi anche in Spagna, USA, Argentina e Brasile. Si è velocemente diffusa in Italia a partire dal 1991. La parola d’ordine è “ritmo”. La peculiarità è il divertimento allo stato puro.

Sarà per questo che Instagram è invasa da foto di padel: da Alberto di Monaco al crown prince di Dubai, Sua Altezza Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum; da Totti a Maradona; da Julio Iglesias a Max Giusti; da Paolo Bonolis a Fiorello.