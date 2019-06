Neto e Jordao pronti a lasciare la Lazio

Passati senza lasciare il segno. L’esperienza dei baby portoghesi volge al termine: Pedro Neto e Bruno Jordao sono a un passo dal tornare nel loro paese natale. Arrivati due anni fa dallo Sporting Braga con un bagaglio pieno di aspettative, stanno per salutare senza aver dimostrato le loro qualità. Il Benfica è pronto a versare una cifra vicina ai 20 milioni di euro nelle casse della Lazio per i cartellini di entrambi. A confermare la trattativa è stato proprio il direttore sportivo Tare, che ai microfoni di "O Jogo" ha dichiarato: “Stiamo discutendo per il trasferimento definitivo di Pedro Neto e Bruno Jordao. Non posso rivelare i dettagli dell'operazione. Sono due giocatori importanti che hanno avuto una grandissima crescita, soprattutto nell’ultimo anno. Vedremo cosa accadrà, perché loro hanno il gradimento dell’allenatore e sono nei piani del club. Dobbiamo decidere qual è la miglior cosa da fare per il nostro futuro. Vediamo cosa succederà nei prossimi giorni”.

Nel frattempo il Benfica dovrebbe vendere Joao Felix al Manchester City, e utilizzare parte dei soldi della cessione per i due calciatori biancocelesti. Che nell'ultima stagione hanno trovato davvero poco spazio: sommando i minuti giocati di entrambi si arriva a 142. Nonostante la giovane età, resta un bottino misero. Anche per questo motivo cambieranno aria, con la Lazio che avrà a disposizione un tesoretto importante da investire sul mercato.