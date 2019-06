Italia sul secondo gradino del podio ai Pratoni del Vivaro

La strada che porta alla qualifica per Tokyo 2020 è ancora lunga, ma un segnale di forza l’Italia del completo lo ha già dato in modo inequivocabile. Ne è la prova il 2° posto ottenuto nella Coppa delle Nazioni di casa - ai Pratoni del Vivaro dal 6 al 9 giugno - a danno di Svezia, Francia, Olanda e Spagna. Ad avere la meglio, il team rossocrociato (Patrizia Attinger su Mooney Amach; Caroline Gerber su Tresor de Chignan Ch; Tiziana Realini su Toubleu de Rueire) con 162.4 punti negativi. Ma se le donne elvetiche dettano legge e l’Italia al maschile (Marco Biasia con Junco CP; Fosco Girardi con Feldheger; Pietro Roman con Castlewoods Jake) cede il passo con 186.8 punti negativi, le prime due tappe del circuito FEI Eventing Nations Cup™ (Houghton Hall e Pratoni del Vivaro) dimostrano che la compagine azzurra sta solo scaldando i motori e, soprattutto, può contare su una consolidata quantità di validi atleti e su un’inedita qualità di cavalli. Marco Cappai, quarto componente del team, cosiddetto “alternative athlete” secondo il nuovo format olimpico, testato per la prima volta e con successo presso il Centro Equestre Ranieri di Campello, ha attestato una grande capacità competitiva, mentre molti altri binomi hanno dimostrato sul campo che manca solo qualche “messa a punto” per poter correre in forza al team Italia durante il circuito FEI Eventing Nations Cup™ che il 13 ottobre, a Boekelo (Olanda) staccherà il pass per Tokyo 2020 alla migliore nazione del circuito non ancora qualificata.

Classifica FEI Eventing Nations Cup™ Italy: 1. Svizzera 162.4, 2. Italia 186.8, 3. Svezia 238.5, 4. Francia 334.1, 5. Olanda 384.4, 6. Spagna 417.7.