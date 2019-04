Ippica Nuova sui temi discussi della categoria

Ippica Nuova ha presenziato con piacere attraverso i suoi rappresentanti all’incontro odierno indetto dalla dottoressa Saltamartini e la task force dove sono stati discussi molti temi di immediato interesse delle Categorie ippiche. La ricostruzione dell’incontro presentata sui social media dal presunto rappresentante del Siag (che si presenta come associazione rappresentante degli allenatori guidatori ma di cui non si conoscono i soci, lo statuto, se abbia mai svolto le assemblee, se abbia dei bilanci e soprattutto in quale occasione sarebbero stati nominati gli attuali esponenti) è del tutto arbitraria, in nessun caso gli allenatori guidatori associati ad Ippica Nuova hanno condiviso la struttura da lui raccontata e, pur condividendo la necessità di unità del settore, disconoscono ogni e qualsiasi ruolo al suddetto signor Faticoni, ritenendolo responsabile dei molti danni subiti dal comparto ippico in questi ultimi anni. .