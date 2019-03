Lazio in vantaggio al 12' minuto: lancio di Correa per Caicedo, l'attaccante laziale dribbla il portiere giallorosso Olsen e deposita in rete a porta vuota. Lazio uno, Roma Zero.

23' Destro di Dzeko dall'interno dell'area di rigore, grande parata di Strakosha che si tuffa sulla propria destra intercettando la conclusione del centravanti dlela Roma

30' La Roma prova a rialzare la testa, la squadra giallorossa aumenta la pressione nella metà campo laziale.

37' Angolo per la Roma: Kolarov dalla bandierina, Zaniolo calcia in precario equilibrio, nulla di fatto.

39' Roma in avanti: Florenzi crossa al centro, ma sbaglia la misura.

40' Lazio in avanti, affondo di Lulic sulla sinistra, palla in mezzo ma Caicedo è in ritardo.

La Lazio chiude in vantaggio il primo tempo, allintervallo decide un gol di Caicedo su assist di Correa. Flebile reazione della Roma, l'unica minaccia è un destro di Dzeko respinto dal portiere laziale Strakosha. Sfida sostanzialmente corretta, ritmo non elevato, poche emozioni.

Tutto pronto per il secondo tempo. Lazio in vantaggio per uno a zero, squadre in capo con gli stessi effettivi dei primi 45 minuti:

Lazio: Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

Roma: Olsen; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, De Rossi, Pellegrini; El Shaarawy, Dzeko, Zaniolo.

47' Occasione per la Roma: Kolarov calcia una punizione dalla trequarti, Zaniolo raccoglie la respinta della difesa laziale e calcia col sinistro non trovando lo specchio.

49' Destro di Pellegrini dal limite, parata a terra di Strakosha.

53' La Lazio si affaccia nell'area giallorossa, ma Caicedo non riesce a controllare il pallone: l'azione sfuma.

54' Lazio ancora pericolosa, Milnkovic viene fermato al limite dell'area giallorossa.

55' Ammonito Lulic per un fallo a metà campo su Pellegrini.

59' Tiro dal limite di El Shaarawy, Strakosha si allunga e mette in angolo. Sul corner successivo, il portiere laziale esce e blocca.

60' Azione travolgente di Zaniolo che si prensenta in area laziale, l'attaccante viene chiuso in extremis da Leiva.

61' Sostituzione per la Roma: esce Zaniolo, entra Perotti. L'ex interista lamenta un problema sul fianco sinistro.

63' Sostituzione per la Lazio: esce Caicedo, entra Immobile.

65' Sostituzione per la Roma: esce De Rossi, entra Pastore.

67' Gran destro dalla distanza di Florenzi, Strakosha riesce a smanacciare la palla in angolo.

69' Occasione per la Roma: torre di Dzeko per Pastore, l'argentino non riesce a deviare a rete da pochi passi.

70' Sostituzione Lazio: esce Luis Alberto, entra Parolo.

71' Lancio di Milinkovic per Correa: il laziale arriva davanti a Olsen, e viene atterrato da Fazio. Rigore.

73' Raddoppio della Lazio. Immobile batte Olsen dal dischetto con un destro secco e angolato che si infila sotto le braccia del portiere romanista. Lazio-Roma 2-0.

77'Ammonito Milinkovic.

78' Sostituzione per la Lazio: esce Correa, entra Cataldi.

81' Sostituzione per la Roma: entra Schick, esce El Shaarawy.

82' Uscita tempestiva di Strakosha su Dzeko. Il portiere laziale resta a terra.

89' Terzo gol della Lazio: Cataldi batte Olsen con un sinistro dal limite dell'area. Lazio-Roma 3-0.

5' minuti di recupero.

91' Tiro di Pastore, palla sul fondo.

Fallo di Dzeko su Acerbi. Nervosismo. Kolarov rimedia due cartellini nel giro di 60 secondi: prima discute con Radu, poi commette un fallo di frustrazione su Immobile Espulso. Roma in dieci uomini negli ultimi due minuti di partita.

95' Mazzoleni fischia la fine della partita: Lazio batte Roma tre a zero. I gol: 12' Caicedo, 28' st Immobile (rig), 44' st Cataldi.