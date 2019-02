Roma-Porto, all'Olimpico scatta il piano sicurezza

Si è tenuto ieri a Roma il tavolo tecnico, presieduto dal questore Marino, nel corso del quale è stato messo a punto il piano di sicurezza per l’incontro di calcio di Champions League tra A.S. Roma e F.C. Porto, in programma questa sera alle 21 presso lo stadio Olimpico, per il quale è prevista una notevole presenza di spettatori, che dovrebbero raggiungere le 50.000 presenze di cui 4.000 tifosi ospiti. I cancelli d’ingresso saranno aperti alle 19 con una eventuale apertura anticipata alle 18.30 per il settore ospiti qualora ciò si rendesse necessario per facilitare le operazioni di afflusso. È stata diffusa una brochure informativa per i supporters del F.C. Porto che giungeranno in città, consultabile su sito web. Predisposto un punto di raccolta per i tifosi ospiti in Piazzale delle Canestre dalle 17 da dove con pullman Atac saranno trasferiti allo stadio Olimpico e da questo fino alla Stazione Termini. La tifoseria ospite potrà raggiungere l’Area Nord dello Stadio attraversando esclusivamente Ponte Milvio.

Da tre ore prima dell’inizio dell’incontro e sino a 2 ore dopo sarà vietata la vendita per asporto ed il trasporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, nella zona dello stadio Olimpico e nelle vie prospicenti, mentre sarà vietata fino alle 7 del 15 febbraio, nell’Area Tridente e Piazzale delle Canestre. Una task force composta da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia di Roma Capitale vigilerà sul rispetto delle ordinanze prefettizie e sulla presenza di bagarini, parcheggiatori e venditori abusivi.