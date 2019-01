Lo scoop de "Il Tempo" sul mercato della Juve fa il giro del mondo

Paratici, il ds della Juve, lascia un foglio strappato in un ristorante di Milano. "Il Tempo" ne viene in possesso e pubblica in esclusiva la notizia dei prossimi obiettivi di mercato del club bianconero. Il nostro scoop fa il giro del mondo sul web, diventando una delle principali notizie pubblicate sui siti internet dei maggiori organi d'informazione.