La Lazio ritrova il sorriso: 3-1 contro il Cagliari

La Lazio scarta il regalo di Natale e ritrova la vittoria in Serie A dopo un mese e mezzo. I biancocelesti battono 3-1 il Cagliari grazie alle reti di Milinkovic-Savic, Acerbi e Lulic mentre nei minuti di recupero Joao Pedro segna su calcio di rigore il gol della bandiera. Quarto posto temporaneo a quota 28 punti, in attesa delle altre gare di campionato.

La Lazio mantiene la difesa a tre, nonostante le prove tattiche della vigilia, ma passa al 3-4-2-1 con Parolo in regia (in panchina Leiva) e Luiz Felipe a completare la difesa. Alle spalle di Immobile, il tandem Luis Alberto-Correa. Il Cagliari arriva all'Olimpico in piena emergenza, senza Pavoletti e con gli squalificati Srna e Ceppitelli.

I biancocelesti dimostrano un ottimo approccio alla partita e si presentano dalle parti di Cragno nei primi minuti con il tiro di Lulic poi con l'occasione di Milinkovic-Savic. Il serbo trova poco dopo la via del gol per l'1-0 che sblocca il match, quando al 12' raccoglie l'assist nato dalla respinta del portiere sulla conclusione di Correa e ribadisce di prima intenzione. La Lazio domina il primo tempo, Immobile al 21' centra violentemente la traversa e al 23' Acerbi trova la rete del 2-0: sugli sviluppi del corner di Luis Alberto, il difensore colpisce di testa e successivamente spedisce in rete in scivolata dopo essere stato murato da un avversario.

Il tecnico del Cagliari Maran prova a dare la scossa alla sua squadra con le sostituzioni, a inizio ripresa manda in campo Pajac e Farias per Klavan e Cerri. I sardi così riescono a rendersi pericolosi al 54' con l'occasione di Faragò murata da una bella parata di Strakosha, che si ripete all'85' su Dessena. Nonostante gli ospiti abbiano alzato i ritmi rispetto la prima frazione, la Lazio continua a proporsi con continuità in fase offensiva grazie alla chance confezionata da Immobile e Correa e dalla successiva conclusione di Milinkovic-Savic. I biancocelesti chiudono definitivamente la partita al 67', Immobile si invola da centrocampo e serve Lulic, che alza la testa e sigla il 3-0. Applausi dall'Olimpico per il ritorno in campo di Leiva mentre un quarto d'ora dalla fine Luis Alberto è costretto al cambio per un risentimento muscolare. Al 91' l'arbitro Manganiello, dopo la revisione al Var, concede calcio di rigore al Cagliari per fallo di Bastos su Joao Pedro: l'attaccante non sbaglia il penalty del 3-1 al 92'.