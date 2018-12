Enel e Formula E: una partnership vincente

Enel e Formula E, connubio perfetto. La serie automobilistica rappresenta un'occasione unica per il Gruppo che in questi anni ha usufruito del circus per sperimentare e sviluppare le più importanti soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici sportivi, innovazioni che si potranno utilizzare anche per le normali auto elettriche su strada.

Per la prima volta lo scorso aprile a Roma il pubblico ha potuto assistere a uno spettacolo di pura adrenalina: le monoposto elettriche hanno sfrecciato raggiungendo i 230 km/h lungo il tracciato dell'Eur sfidandosi nella prima storica tappa italiana del campionato mondiale di Formula E. Questo affascinante appuntamento è stato possibile grazie anche a Enel che, dal 2016, è partner dell’organizzazione portando in pista la sua esperienza e le sue tecnologie di ricarica veloce.

Se i primi due anni sono stati di studio, in questa nuova edizione del campionato partita lo scorso weekend in Arabia, Enel è entrata direttamente nei box diventando Official Smart Charging Partner oltre che Official Power Partner della manifestazione. Attraverso i supercharger appositamente studiati per la Formula E, il Gruppo mette a frutto le sue competenze per la ricarica delle nuove vetture più efficienti e con batterie con maggior capacità di accumulo, in grado di correre l'intera gara. Sono stati realizzati dei caricatori mobili con tecnologia all’avanguardia e una potenza di 80 kW, per garantire il pieno di energia delle nuove batterie, nei tempi stabiliti dal regolamento tecnico e con un peso estremamente contenuto (meno di 200 kg) per consentirne la facilità di spostamento da una tappa all'altra.

Sulla scia dell'entusiasmo e dei risultati ottenuti nelle quattro ruote, Enel ha deciso di puntare anche sulle moto. Dal 2019, infatti, sarà Title sponsor di FIM MotoE World Cup, il primo campionato motociclistico interamente elettrico e Sustainable Power Partner di MotoGP™, la classe regina delle due ruote. Grazie all’impegno e alle tecnologie di Enel X, la divisione dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali del Gruppo guidata da Francesco Venturini, la FIM Enel MotoE World Cup verrà alimentata da un sistema di ricarica rapida e smart, servizi energetici avanzati, oltre alla fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili. Un esempio dell’avanguardia tecnologica dei prodotti di Enel X è il "Juice Roll": un innovativo caricatore a batteria mobile grazie al quale sarà possibile fare il pieno di ricarica delle moto in meno di 30 minuti.