Europei di ciclismo, impresa di Trentin: è oro

Con la volata vincente di Matteo Trentin al termine di una magistrale prova di squadra nei 230 km del percorso della prova professionisti in linea, con Cimolai protagonista nella fuga decisiva e in volata, l’Italia del ciclismo chiude la sua partecipazione ai Campionati europei multisportivi con un bilancio fatto di 8 medaglie, di cui 4 d’oro, oltre che regalare il primo titolo a Davide Cassani come commissario tecnico dei professionisti.«Italia fantastica! - commenta proprio Cassani - Un’emozione indescrivibile è una bellissima vittoria in una corsa che si è rivelata ancora più dura del previsto» E Trentin dice «È incredibile. Abbiamo voluto correre sempre nelle posizioni di testa perchè non volevamo rischiare. Così è stato, un grande lavoro da parte di tutta la squadra. La corsa è stata resa ancor più dura dal meteo ma noi siamo riusciti ad interpretarla al meglio». I complimenti alla Nazionale di Cassani anche da Giancarlo Giorgietti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport.

Grande Matteo #Trentin che porta a casa un ORO pazzesco agli #europei di #ciclismo su strada di #Glasgow!

I miei complimenti a lui, a tutta la squadra dell’Italia, e al commissario tecnico #Cassani.

Ricco il medagliere azzurro. In pista medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre uomini con Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Filippo Ganna, Elia Viviani, Michele Scartezzini; oro nella corsa a punti donne con Maria Giulia Confalonieri; argento nell’inseguimento a squadre donne con Marta Cavalli, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Silvia Valsecchi; argento nell’Omnium uomini con Elia Viviani; bronzo nell’Omnium donne con Letizia Paternoster. E ancora: argento nel Fuoristrada XCO uomini con Luca Braidot; l’oro di Marta Bastianelli nella prova in linea su strada e, appunto, l’oro di oggi di Trentin nella prova maschile su strada.