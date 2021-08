Che sogno la nonna con l'abito da sposa

Maurizio Costanzo 22 agosto 2021 a

La Signora Martha Tucker, all’età di 94 anni, ha finalmente coronato un sogno che le fu impedito nel 1952. Sono passati, se non sbaglio, 70 anni, e la signora Martha ha potuto mettersi il vestito bianco da sposa che allora le fu negato. È un regalo di sua nipote Erika, che ha voluto così ringraziare la nonna per gli sforzi fatti per la famiglia.

L’importante nelle cose è arrivare ad averle ma non pretendere la data. Mi piacerebbe sapere cosa ha pensato, questa novantaquattrenne, quando ha indossato l’abito da sposa.

