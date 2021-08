Vespa restituita al proprietario, era stata rubata 41 anni fa

Maurizio Costanzo 21 agosto 2021 a

Incredibile. È stata restituita una Vespa rubata 41 anni fa al proprietario. L’operazione l’hanno fatta i Carabinieri, facendo un’indagine di tutto rispetto. È accaduto in Valdarno, in un Comune in provincia di Arezzo.

Per caso, i Carabinieri, svolgendo un’indagine riguardo un vecchio trattore, hanno scoperto anche una Vespa originaria degli anni ’80. Quella, appunto, che era stata rubata. Cosa avrà detto il proprietario?

