Emregenza Covid anche sotto le lenzuola

Pensavo che non si sarebbe arrivati a questi numeri, eppure leggo che quattro donne su dieci ammettono di aver tradito il marito o il partner. Con il 65% che afferma di annoiarsi a letto con il compagno, anche se l’89% afferma di provare amore per lui. Le due cose chiaramente non collimano, ma non è il caso di approfondire.

C’è da aggiungere che in tempo di Covid forse la monotonia, il lockdown, lo star chiusi in casa, può aver creato queste stanchezze e astensioni. Qualche studioso benevolo ha affermato che in verità la tenerezza ha sostituito la passione. Fateci caso: troviamo sempre il modo di giustificare una carenza.

