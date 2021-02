Fuga verso la montagna. Meglio Alpi o Appennini?

Maurizio Costanzo 25 febbraio 2021 a

Leggo che i giovani cercano in tutti i modi di cambiare vita e infatti, ancorché preparati, partono motivati dalle città per andare a lavorare in montagna. Non conosco la spinta che porta questi giovani a cercare lavoro tra le Alpi e gli Appennini però, evidentemente, devono avere delle ragioni.

Forse in montagna c’è meno assembramento e anche sul lavoro, perciò, c’è meno combattimento l’un l’altro. Potremmo anche aggiungere che, malgrado l’Italia sia circondata per tre parti dal mare, in montagna si mangia molto bene. Mi piacerebbe sapere: vanno di più nei paesi delle Alpi o in quelli dell’Appennino?

