Sanremo 2021, perché il Festival già ci manca

Diciamo la verità: oggi sono quattro giorni che il 71° Festival della canzone a Sanremo, si è concluso. È stato accompagnato dalle polemiche di sempre, non giudico le canzoni perché solo il tempo dirà se sono entrate nella memoria del pubblico o no, ma sta di fatto che quell’appuntamento, ancorché breve, ancorché motivo di discussioni, come ogni festival, ci manca.

Perché il telespettatore, diventato, per forza di cose, abitudinario, si sente derubato dell’appuntamento. Che gli piaccia o no il prodotto, lo conforta sapere che, a quell’ora, c’è quel programma o quelle persone.

