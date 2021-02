Centomila donne licenziate in un mese. Qualcuno ci spieghi perché

Maurizio Costanzo 08 febbraio 2021 a

Mi sembra proprio grave che in Italia, in un mese, per tutti i problemi che conosciamo, siano state licenziate centomila donne. È terribile per l’occupazione in genere, ma molto per l’occupazione femminile.

Dopo il coronavirus lo tsunami dell'economia

Si è combattuto tanto, in passato, perché le donne, anche nel lavoro, fossero equiparate agli uomini. Evidentemente non è così e non capisco per quale motivo la pandemia e la conseguente crisi economica, avrebbero dovuto danneggiare l’occupazione femminile più di quella maschile. Mi auguro che qualcuno vorrà spiegarlo.

