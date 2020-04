Dopo il coronavirus lo tsunami dell'economia

Ci conviene, vista la situazione, abolire per un lungo periodo la diffidenza. Non siamo in grado, guardando una persona, di decidere se è o meno portatore di coronavirus. Quindi, è inutile essere diffidenti. Di conseguenza, tanto vale restare a casa. Una prova seria che tutti noi stiamo affrontando. Una prova inaspettata.

Meno inaspettata sarà, invece, la crisi economica che a breve colpirà il nostro Paese, troppo a lungo fermo nei consumi e nell’industria. Perché questo che ho appena scritto, è il vero grande problema che ci aspetta e quando il Presidente Conte parla di tsunami non ha torto. Il paragone è perfetto. Non vedo l’ora di parlare d’altro.