Colpi di sole da crisi: adesso un ragioniere se la passa meglio della Fiat...

Leggo che in tempo di crisi la famiglia è un bene di rifugio. Leggo ancora che le grandi imprese sono meglio delle piccole. Ho l’impressione che, malgrado sia caldo, nello specifico siamo davanti a un vero colpo di sole. Vuoi vedere che la famiglia del ragionier Tal dei Tali è meglio della Fiat di John Elkann? A proposito di Elkann, mi ha fatto piacere che il Presidente Mattarella sia salito a bordo di una 500 elettrica, tanto per favorire, in tempo di crisi, l’acquisto della medesima. Non vorrei che adesso tutte le industrie chiedano al Presidente della Repubblica di fare in qualche modo da sponsor.