Con la SpaceX arriva il vero distanziamento sociale

Dopo impedimenti legati a questioni atmosferiche non favorevoli, era stata rimandata di qualche giorno la partenza della navicella spaziale della SpaceX. Fortunatamente sabato è stato possibile effettuare il lancio, avvenuto da una base in Florida, sotto gli occhi di Trump.

Per i due astronauti della navicella è un’occasione unica di distanziamento sociale garantito. Finora gli unici ad aver avuto dimestichezza col distanziamento sociale erano coloro che erano stati in precedenza nello spazio, da Parmitano a Cristoforetti. Non credo che se Parmitano o la Cristoforetti si trovassero in una qualsiasi movida si assembrerebbero, abituati come sono a guardare stelle e meteoriti lontane nel cielo.