San Marino Rtv "buen retiro" dei volti noti scomparsi da Rai e Mediaset

Marida Caterini 21 settembre 2026 a

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San Marino RTV sta diventando un canale televisivo competitivo dove molti personaggi del piccolo schermo trovano ospitalità, dopo aver frequentato, magari con risultati non sempre gratificanti, l’universo televisivo generalista. Una spiaggia, insomma, non sempre l’ultima, dove poter continuare ad esprimersi, forse più liberamente di quanto non sia stato possibile sui canali tradizionali e lineari.

Visi aggiunga che l’emittente, fruibile sul canale 550 del digitale terrestre, di Sky e di Tivùsat. è controllata al 50% dalla Rai ed è guidata da dirigenti del servizio pubblico italiano, che sfruttano il canale come un laboratorio creativo e un'estensione della TV nazionale. Sono questi i motivi per i quali importanti personaggi dell’intrattenimento, dell’informazione e dello sport sono approdati su la Tv di San Marino, la più antica Repubblica del mondo ancora esistente. Troviamo, infatti, Simona Ventura, Myrta Merlino, Monica Giandotti. Inoltre, hanno varcato il confine anche Luciano Onder, Red Ronnie, Giovanni Terzi, Mauro Mazza, Roberto Giacobbo, Mirko Casadei, Andy Luotto, Fabrizio Maffei e Giovanni Anversa.

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L’obiettivo è di incrementare le produzioni proprie, in particolare l’informazione e l’intrattenimento, le produzioni musicali e l’approfondimento giornalistico. Non verrà trascurato il settore della cultura che avrà spazio accanto all’economia e allo sport. Perciò si ha bisogno di volti noti al grande pubblico che possano portare ascolti e telespettatori alla Tv della Repubblica del Titano così chiamata perché il suo territorio sorge interamente sulle pendici e sulla cima del Monte Titano, il rilievo montuoso principale del microstato. Nell’attesa della presentazione dei nuovi palinsesti per la stagione 2026 – 2027, che avrà luogo il prossimo 29 settembre, già molte star provenienti dalla televisione generalista, sono al lavoro a San Marino RTV.

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Tra queste spicca Simona Ventura che, insieme al marito Giovanni Terzi, è la padrona di casa di La terrazza della dolce vita, salotto en plein air con atmosfere da talk show, che si svolge nella cornice del Grand Hotel di Rimini. Si tratta di una rassegna di incontri su tematiche differenti, dalla cultura all’attualità, dallo spettacolo al costume e ai temi sociali. In ogni puntata arrivano ospiti, grandi nomi della tv generalista, soprattutto della Rai. Ogni edizione ha al centro un filone tematico. L’ultima, che si è svolta nella scorsa estate, era incentrata su L’amore tra generazioni. La Ventura ha già condotto su San Marino RTV sette edizioni dello show ed è un punto fermo nei palinsesti futuri.

Arriva anche, dopo una lunga assenza dal video, Myrta Merlino che Canale 5 aveva strappato a La 7 per la conduzione di Pomeriggio 5. Oggi, finalmente, l’ex conduttrice di L’aria che tira, ha trovato una nuova casa televisiva dove si occuperà di informazione. Il canale si arricchisce anche della presenza di Monica Giandotti con varie esperienze giornalistiche in Rai: ha condotto Tg2 Post su Rai 2 e Agorà e Agorà estate su Rai 3. Roberto Giacobbo ha realizzato la serie Titano – il segreto della libertà, un racconto documentaristico della storia della Repubblica di San Marino. Infine, l’emittente del Titano, il cui direttore generale è Roberto Sergio, sta attualmente mandando in onda tutte le tappe di Miss Italia 2026. Un ruolo centrale sarà riservato all’Eurovision che parte ad ottobre con il Junior Eurovision Song Contest, proseguirà con le tre serate del San Marino Song Contest di marzo, per arrivare all'Eurovision Song Contest di maggio 2027.