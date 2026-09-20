Ascolti Tv, BYD Music Awards leader in prima serata, cala il GF Vip. Bene Lucarelli

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Marco Zonetti 20 settembre 2026 a

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Gli ascolti televisivi del sabato vedono la prima serata confermare Rai1 in testa alla classifica Auditel: BYD Music Awards ha raccolto infatti una media di 2.219.000 spettatori, pari al 20,5% di share, in leggera crescita rispetto alla puntata precedente. Alle sue spalle Canale5, con il Grande Fratello Vip, che si è fermato a 1.532.000 spettatori e il 15,8%, dato in calo e distante dai numeri dell'ammiraglia Rai. Su La7 In Altre Parole ha conquistato 887.000 spettatori nella prima parte (5,8%), scendendo a 472.000 spettatori (4,1%) nella seconda intitolata In Altre Parole… Ancora. Su Italia1, San Andreas ha intrattenuto 855.000 spettatori (6,3%), mentre su Rai3 Carlo Lucarelli alla guida del nuovo Blu Notte – Misteri Dimenticati ha raggiunto 783.000 spettatori con il 6,5% di share, miglior risultato della serata dopo le prime due reti generaliste. Su Rete4 La Promessa si è attestata a 737.000 spettatori (5,4%), mentre su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine è stato seguito da 559.000 spettatori (3,8%). Chiudono la classifica Accordi & Disaccordi sul Nove (420.000 spettatori, 3,3%) e I delitti del BarLume su Tv8 (206.000 spettatori, 2,2%).

Anche l'access prime time ha regalato numeri importanti. Su Canale5, dopo un buon Gira La Ruota della Fortuna (3.255.000 spettatori, 20,9%), La Ruota della Fortuna è salita a 4.040.000 spettatori e il 25,7% di share, superando Affari Tuoi che su Rai1 ha raggiunto 3.644.000 spettatori (23,2%). Più distanziato il resto del gruppo: su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha incollato davanti al video 773.000 spettatori (4,9%), mentre su Rete4 Realpolitik ha raccolto 649.000 spettatori (4,2%) nella prima parte e 414.000 spettatori (2,6%) nella seconda. Su Rai3 L'Elefante è stato scelto da 640.000 spettatori (4,2%). Chiudono 4 Ristoranti su Tv8 (333.000 spettatori, 2,1%), Tg2 Post su Rai2 (321.000 spettatori, 2%) e Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove (314.000 spettatori, 2%).