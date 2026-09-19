Ascolti Tv, dominano i BYD Music Awards. Garanzia Quarto Grado, vola La Ruota della Fortuna

Foto: Rai

Marco Zonetti 19 settembre 2026 a

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Gli ascolti del venerdì hanno visto la tv generalista regalare la solita fotografia di una serata "normale", con Rai1 e Canale5 a giocarsi il primato ma con esiti diversi a seconda della fascia oraria. In prima serata è Rai1 a guidare la classifica: i BYD Music Awards hanno infatti tenuto compagnia a 2 milioni e 213mila spettatori, per un 18,7% di share niente male. Canale5 insegue con L'Erede, che porta a casa 1.433.000 spettatori e il 12,9%: buono, ma lontano dai numeri dell'ammiraglia Rai. Sul fronte degli approfondimenti, spicca ancora una volta Quarto Grado su Rete4, che con 939.000 spettatori e l'8,6% dimostra che il pubblico del venerdì sera resta fedele. Bene anche Propaganda Live su La7, che si ferma poco sotto con 834.000 spettatori (7,3%). Più indietro CIA su Italia1 (733.000, 5,2%), la replica de L'Ispettore Coliandro 6 su Rai2 (619.000, 4,1%) e Fidanzata in affitto su Rai3 (581.000, 3,7%). Chiudono Osteria Giacobazzi sul Nove (468.000, 3,2%) e Pechino Express – L'Estremo Oriente su Tv8 (376.000, 2,8%).

Ma è nell'access prime time che si registra il vero botto della serata: La Ruota della Fortuna, su Canale5, sfonda quota 4 milioni e mezzo di spettatori (4.446.000) e vola al 25% di share, superando Affari Tuoi, che su Rai1 comunque non delude affatto fermandosi a 4.029.000 spettatori e il 22,5%. Poco prima, Gira La Ruota della Fortuna aveva già raccolto un ottimo 3.566.000 spettatori (20,2%).

Protagonista assoluta della puntata del programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui è stata Chiara Sangiovanni, 19 anni, di Vasto, studentessa di medicina, che ha giocato una partita spettacolare, realizzato un'impresa straordinaria. Dopo aver raggiunto la manche finale con un montepremi di 30.100 euro, Chiara si è infatti aggiudicata il Jackpot da 142.800 euro. A “La Ruota delle Meraviglie”, ha indovinato tutte e tre le frasi, conquistando anche l’automobile. Infine, tra le tre buste disponibili, ha scelto la numero 3, contenente il premio massimo di 200.000 euro, portando così il bottino complessivo della serata a ben 372.900 euro.

Tornando agil ascolti dell'access prime time, su Rai3, Un Posto al Sole continua la sua marcia tranquilla con 1.310.000 spettatori (7,3%), mentre Il Cavallo e la Torre arriva a 1.003.000 spettatori (5,8%). Su La7, Otto e Mezzo si conferma solido con 1.504.000 spettatori e l'8,4%. Su Rete4, Realpolitik oscilla tra 761.000 spettatori (4,4%) nella prima parte e 617.000 (3,4%) nella seconda. Chiudono N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia1 (980.000, 5,5%), Tg2 Post su Rai2 (444.000, 2,5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove (454.000, 2,5%) e Foodish su Tv8 (356.000, 2%).