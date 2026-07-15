Mondiali 2026, halftime show con Madonna e Shakira: quanto durerà l'intervallo
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L'intervallo alla finale dei mondiali in programma domenica 19 luglio potrebbe durare fino a 25 minuti per l''half-time show', lo spettacolo in stile Super Bowl. Lo riferisce la Bbc spigando che al canonico quarto d'ora di intervallo si potrebbero aggiungere altri 10-11 minuti per lo show con Madonna, Shakira e Justin Bieber.
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Durante la finale della Coppa del Mondo di club disputata lo scorso anno sempre negli Stati Uniti, l''half-time show' era durato 24 minuti. La cerimonia di chiusura dei Mondiali, con Laura Pausini e Robbie Williams si terrà, invece, prima della finale.