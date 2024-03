Verissimo, bordata di Shakira a Piquet: "Ho assistito alla fine della mia famiglia

24 marzo 2024 a

a

a

In esclusiva a Verissimo la postar colombiana Shakira si racconta in occasione dell’uscita del suo album "Las Mujeres Ya No Lloran". "Ho dovuto raccogliere i pezzi, ricostruirmi e la chiave è stata la musica. Ho trovato un canale di espressione che mi permette di elaborare i miei sentimenti. Ecco, l’importante è trovare un mezzo per esprimere le emozioni con cui la vita, a volte, ti schiaccia", ha detto la cantante in collegamento con Silvia Toffanin. Non sono mancatre stoccate all’ex marito Piquè e la nuova fidanzata Clara, protagonisti delle invettive in musica di Skakira. "Ho trasformato il dolore in forza e queste lacrime si sono trasformate in diamanti: è una metafora che spiega il mio stato d'animo dopo gli alti e bassi della vita. Il sostegno del mio pubblico mi ha aiutato nella mia rinascita personale: ora sono più forte di un diamante. Il processo di guarigione non finisce mai, non solo canto ma ascolto anche quello che mi dice il mio pubblico, siamo guariti insieme e ci siamo emancipati insieme", ha detto.

"Non possono trattare così un'italiana". Ilaria Salis, furia Zaki

Shakira dopo il divorzio ha dovuto affrontare l'incidente del padre. "Grazie a mia mamma ho avuto sempre fiducia anche nei momenti più bui della mia vita. Mio padre è il mio migliore amico e il mio idolo, si dice che le difficoltà non arrivano mai da sole e questi anni non sono stati facili. Non solo ho assistito alla fine della mia famiglia - ha commentato Shakira, riferendosi alla rottura con Piqué - ma anche all'incidente di mio padre, è stata la cosa più dolorosa a cui ho dovuto far fronte. Ho davvero combattuto tante battaglie contemporaneamente, ho dovuto raccogliere da terra e i pezzi e la colla è stata la musica".