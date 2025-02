Grammy Awards 2025, il miglior album è di Beyoncé. Kendrick Lamar da record

03 febbraio 2025 a

A trionfare sono stati per lo più artisti ripetutamente riconosciuti a livello mondiale, ma le sorprese non sono di certo mancate. Trevor Noah ha condotto una delle notti più importanti del mondo della musica, quella dei Grammy Awards 2025, e lo ha fatto partendo da un omaggio a Los Angeles, devastata dagli incendi che a gennaio hanno ridotto in cenere vaste aree della metropoli e ucciso cittadini. Beyoncé ce l’ha fatta: il suo "Cowboy Carter" si è aggiudicato il premio come album dell’anno, categoria per la quale era stata nominata già quattro volte senza però riuscire a vincere. "Sono passati molti, molti anni", ha commentato la cantante, dicendo di voler dedicare il premio "alla signorina Martell", riferendosi a Linda Martell, l’artista che è diventata la prima donna di colore a esibirsi al Grand Ole Opry. Il king del rap Kendrick Lamar, invece, ha vinto con "Not Like Us" il Record of the Year, la Song of the Year, la Best Rap Performance e il Best Music Video. Sarà inoltre l'headliner dell’Apple Music Super Bowl LIX Halftime Show.

Il premio del Best New Artist è andato a Chappell Roan. Per l’ottavo anno consecutivo un’artista femminile ha avuto la meglio in questa categoria. Il Best Pop Vocal Album è di Sabrina Carpenter. L'artista si è presentata ai nastri di partenza con sei candidature e ha trionfato in questa categoria grazie all’album Short n’ Sweet. Altra statuetta per lei: è sua la Best Pop Solo Performance. Premio per il Best Pop Duo/Group Performance è stato assegnato invece a Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars. Norah Jones, grazie a "Visions", ha portato a casa la statuetta del Best Traditional Pop Vocal Album. A Neverender, collaborazione dei Justice e Tame Impala, è andato invece il premio del Best Dance/Electronic Recording. Charli xcx, invece, ha battuto gli altri candidati con "Von Dutch" per la categoria del Best Dance Pop Recording. Così come suo è il Best Dance/Electronic Album: a trionfare è l'album "brat".

La Best R&B Song è Saturn di SZA. La statuetta per la Best R&B Performance, invece, è stata consegnata a Muni Long. Chris Brown ha vinto nella categoria Best R&B Album con 11:11 (Deluxe). Vittoria a pari merito per AverySunshine con So Glad to Know You e NxWorries con Why Lawd? per il Best Progressive R&B Album. Con "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira ha collezionato un'altra statuetta e trionfato nella categoria del Best Latin Pop Album. Hackney Diamonds dei Rolling Stones è invece il Best Rock Album. La Best Rock Song, invece, è "Broken Man" di St Vincent. La miglior performance rock è dei Beatles, che hanno vinto con "Now and Then", primo brano realizzato con l’intelligenza artificiale. La statuetta per il Best Rap Album è andata a Doechii per "Alligator Bites Never Heal".

La Best Melodic Rap Performance è "3:AM" di Rapsody ed Erykah Badu. Il Best Country Album, invece, è della già citata Beyoncé con Cowboy Carter. La cantante è divenuta la prima artista afroamericana a vincere per il miglior album country. Suo anche il premio per il Best Country Duo/Group Performance. L’artista ha trionfato con II Most Wanted in duetto con Miley Cyrus. Chris Stapleton ha trionfato con "It Takes A Woman" nella categoria del Best Country Solo Performance. La Best Country Song, invece, è di Kacey Musgraves con "The Architect". La statuetta per la Best African Music Performance è andata a Tems con "Love Me JeJe". "All Born Screaming" di St Vincent ha battuto tutti nella sezione del Best Alternative Music Album. Anche la Best Alternative Music Performance è sua: a vincere è "Flea". La Best Metal Performance, infine, è stata firmata da Vincitori Gojira, Marina Viotti e Victor Le Masne con "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)".