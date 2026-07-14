Ascolti tv, Temptation Island contro Partita del Cuore: chi ha vinto? Scotti batte De Martino

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Marco Zonetti 14 luglio 2026 a

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Gli ascolti e I dati Auditel di ieri, lunedì 13 luglio 2026, vedono su Rai1 La Partita del Cuore conquistare una media di 1.541.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Temptation Island domina invece con una media di 3.752.000 spettatori pari a uno share del 30.3%. Su Rai2 la replica di Boss in Incognito segna 583.000 spettatori pari al 4.4%. Su Italia1 Cash Out – I maghi del furto calamita 968.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Filorosso si ferma a 551.000 spettatori (4.4%). Su Rete4 Potere assoluto sigla 603.000 spettatori (4.4%). Su La7 In Onda Prima Serata arriva a 690.000 spettatori pari al 4.4%. Su Tv8 La maschera di Zorro diverte 368.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Little Big Italy attira 323.000 spettatori con il 2.2%.

Sinner trionfa anche negli ascolti, Racconto di una notte supera Alberto Angela

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial sigla 3.439.000 spettatori (20.9%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.465.000 – 21.9%), La Ruota della Fortuna raduna 4.171.000 spettatori pari al 25.2%. Su Rai2 Tg2 Post è visto da 483.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 888.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Un Posto al Sole sigla 1.134.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera News registra 740.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e 574.000 pari al 3.4% nella seconda. Su La7 In Onda ottiene 1.205.000 spettatori (7.3%), su Tv8 Foodish 342.000 e il 2.1% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 410.000 con il 2.5%.