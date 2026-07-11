Ascolti Tv: Spagna-Belgio e il trionfo di Sinner su Djokovic fanno il botto di audience

Marco Zonetti 11 luglio 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la vittoria della Spagna sul Belgio per 2 a 1 conquistare una media di 5.891.000 spettatori pari al 37.9% di share. Su Canale5 L’Erede sigla invece 1.645.000 spettatori con il 13.8%. Su Rai2 Noi ottiene 396.000 spettatori pari al 2.7% eu Italia1 Prey – La grande caccia 534.000 con il 3.5%.

Su Rai3 I migliori anni della nostra vita segna 448.000 spettatori (2.9%) e su Rete4 Quarto Grado 886.000 .2%). Su La7 Saturno contro si ferma a 316.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 I delitti del BarLume – Sopra la panca diverte 280.000 spettatori (1.9%) e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 374.000 con il 2.5%.

In Access Prime Time, su Rai1, i Mondiali 2026 con il Pre partita Spagna-Belgio si aggiudicano 3.449.000 spettatori (23.4%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.978.000 – 20.3%), La Ruota della Fortuna conquista 3.765.000 spettatori pari al 23.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita davanti al piccolo schermo una media di 1.095.000 spettatori (7.1%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ne intrattiene 765.000 (5.0%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 287.000 spettatori con l’1.9% di share e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 369.000 con il 2.4%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post raduna 451.000 spettatori con il 2.8% Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 687.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 571.000 spettatori e il 3.6% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 827.000 spettatori (5.4%). In fascia preserale, su Tv8, la semifinale di Wimbledon che ha visto Jannik Sinner sconfiggere in tre set Novak Djokovic ha conquistato l'11.4% di share pari a una media di 1.075.000 appassionati.