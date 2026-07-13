Ascolti Tv. Sinner trionfa anche negli ascolti, Racconto di una notte supera Alberto Angela

13 luglio 2026 a

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Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza conquistare una media di 1.518.000 spettatori pari al 13.4% di share, mentre su Canale5 Racconto di una Notte segna 1.825.000 spettatori con uno share del 17.8%, vincendo la serata. Su Rai2 Elsbeth diverte 394.000 spettatori (2.9%). Su Italia1, dopo l’anteprima (507.000 – 3.3%), Anche Meno registra 594.000 spettatori con il 5.2%.

Su Rai3, dopo la presentazione (326.000 – 2.0%), la replica di Che Ci Faccio Qui totalizza 594.000 spettatori pari al 4.6% e su Rete4 Delitti ai Caraibi 529.000 (4.3%). Su La7 Diaz – Non pulire questo sangue si aggiudica 311.000 spettatori e il 2.5% di share. Su Tv8 Sky Tennis Show ottiene 1.122.000 spettatori con il 7.6%, mentre la Superbike raduna 226.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo divertono 348.000 spettatori pari al 3.3%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial conquista 2.776.000 spettatori (17.4%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.532.000 – 16.4%), La Ruota della Fortuna si porta a casa 3.534.000 spettatori pari al 22.2%. Su Rai3 Le Ragazze sigla 359.000 spettatori con il 2.3% e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 680.000 (4.3%). Sul Nove Little Big Italy è visto da 267.000 spettatori (1.7%).Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend arriva a 471.000 spettatori pari al 3.1% nella prima parte e a 433.000 pari al 2.7% nella seconda. Su La7 In Onda segna invece 648.000 spettatori (4.1%).

In fascia pomeridiana su Tv8 la finale di Wimbledon con la vittoria di Jannik Sinner contro Alexander Zverev conquista una media di 2.717.000 spettatori pari al 22.0%.