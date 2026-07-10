Ascolti Tv: Francia-Marocco spopola in prima serata, Battiti Live perde terreno, sempre bene Gerry Scotti

10 luglio 2026 a

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Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Francia-Marocco conquistare una media di 6.343.000 spettatori pari al 43.5% di share. Su Canale5 Battiti Live segna invece 1.585.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Mai fidarsi di mio marito registra 860.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rai3 Overland segna 821.000 spettatori (5.2%) e su Italia1 Crossfire – Bloccati nell’Incubo sigla 433.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 Innamorato pazzo diverte 535.000 spettatori (3.4%), mentre su La7 lo Speciale Piazzapulita informa 465.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 Quattro Matrimoni raduna 425.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 273.000 (2.3%) nel secondo e sul Nove La Corrida si ferma a 313.000 spettatori con il 2.0%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial diverte una media di 3.542.000 spettatori (22.8%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.106.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna conquista 4.128.000 spettatori pari al 25.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole si aggiudica 1.238.000 spettatori (7.9%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 886.000 (5.7%). Su Tv8 Foodish conquista 405.000 spettatori e il 2.6% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 382.000 con il 2.4%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 503.000 spettatori con il 3.1%; su Rete4 4 di Sera News ottiene 641.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 398.000 pari al 2.5% nella seconda; su La7 In Onda si aggiudica 1.077.000 spettatori (7.0%).