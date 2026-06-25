James Bond, scatta la caccia segreta al nuovo 007. Ecco i candidati in pole position

Foto: 007.com

Andrea Regina 25 giugno 2026 a

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La caccia al nuovo James Bond entra in una fase cruciale. Secondo quanto riportato da fonti dell'industria cinematografica citate da Deadline, i produttori e il regista Denis Villeneuve hanno iniziato a contattare direttamente gli attori selezionati per informarli dell'accesso al prossimo turno di provini, che si terrà nel mese di agosto. Il processo di selezione per il prossimo interprete dell'iconico agente segreto 007, infatti, si sta intensificando dopo mesi di incontri preliminari e colloqui avviati già dalla primavera del 2025, quando Amy Pascal e David Heyman sono stati incaricati come produttori del nuovo capitolo della saga.

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Parallelamente, la casting director Nina Gold ha incontrato nelle ultime settimane diversi attori, soprattutto emergenti, con l'obiettivo di ampliare la rosa dei potenziali candidati prima della fase finale delle audizioni. Tuttavia, questi incontri sarebbero serviti soprattutto a individuare nuovi profili da aggiungere alla lista dei nomi più in vista. Tra i possibili attori presi in considerazione per il ruolo figurano, secondo indiscrezioni, Harris Dickinson, Callum Turner e Jacob Elordi, considerati in linea con il profilo ricercato dalla produzione. Al momento, però, non vi è alcuna conferma ufficiale sui nomi. Il numero esatto di interpreti che accederanno ai provini di agosto non è stato reso noto: alcune fonti parlano di 5-7 candidati, altre di una selezione più ampia, potenzialmente a doppia cifra.

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Il progetto, distribuito e prodotto da Amazon MGM Studios, mira a individuare il nuovo 007 entro la fine dell'anno, così da poter avviare la produzione del film nel 2027. Dopo aver ottenuto il pieno controllo creativo del franchise, lo studio ha adottato un approccio particolarmente meticoloso nella scelta di regista, sceneggiatori e interpreti, affidando a Villeneuve la regia e a Steven Knight la stesura della sceneggiatura. La decisione finale sul nuovo volto di James Bond resta ancora lontana, ma il calendario delle selezioni suggerisce che l'annuncio potrebbe arrivare nei prossimi mesi, forse già entro la fine dell'estate.