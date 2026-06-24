Ascolti tv, Inghilterra-Ghana sbanca l'Auditel. Vola Iannacone, Gerry Scotti una garanzia

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Marco Zonetti 24 giugno 2026 a

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, su Rai1, i Mondiali 2026 con la partita Inghilterra-Ghana conquistare una media di 3.839.000 spettatori pari al 29.0% di share (primo tempo 4.231.000 - 26.9%, secondo tempo 3.446.000 spettatori - 32%). Su Canale5 la replica di Gigi e Vanessa Insieme sigla 1.672.000 spettatori con uno share del 14.3% (Highlights 573.000 - 12.5%). Su Rai2, dopo la presentazione (417.000 – 2.6%), Storie al Bivio di Sera segna 432.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 Mi presenti i tuoi? registra 825.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo calamita 401.000 spettatori (2.7%) e sul Nove Le crociate intrattiene 289.000 spettatori con il 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (996.000 – 5.9%), Che Ci Faccio Qui con Domenico Iannacone vola e ottiene cifra record di 1.180.000 spettatori (7.6%); su Rete4, dopo la presentazione (568.000 – 3.4%), È Sempre Cartabianca segna 544.000 spettatori (4.9%). Su La7 Epstein – Sopravvissute all’Incubo raduna 444.000 spettatori e il 2.9%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial totalizza 3.767.000 spettatori (22.6%), mentre i Mondiali 2026 con il Pre partita Inghilterra-Ghana segna 3.298.000 spettatori (19.8%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.326.000 – 20.6%), La Ruota della Fortuna registra 4.282.000 spettatori pari al 25.3%. Su Rai3 Un Posto al Sole inchioda davanti allo schermo 1.349.000 appassionati (8.0%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raccoglie 857.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 Celebrity Chef diverte 330.000 spettatori pari al 2.0%; sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 382.000 con il 2.3%; su RealTime Casa a Prima Vista 476.000 (2.9%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post sigla 461.000 spettatori con il 2.7%; su Rete4 4 di Sera News richiama 820.000 spettatori pari al 5.2% nella prima parte e 555.000 pari al 3.3% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo si porta a casa 1.456.000 spettatori (8.7%).