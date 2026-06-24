Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli lascia dopo 21 anni: la Rai cerca il successore, inizia il totonomi

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Andrea Regina 24 giugno 2026 a

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Federica Sciarelli lascia "Chi l'ha visto?", lo storico programma su Rai 3 che conduceva dal settembre 2004 quando era subentrata a Daniela Poggi. La conferma alle voci sull'addio è arrivata da una nota Rai che ha riferito che "sono in corso riflessioni" per valutare "chi potrebbe raccoglierne l'eredità". La stessa Sciarelli aveva ammesso recentemente la sua "stanchezza" per un programma che ormai "ha tanti cloni sparsi per la tv". L'ex giornalista del Tg3, che a ottobre compirà 68 anni, ha un contratto con la Rai fino a luglio e sta ragionando con l'azienda sul suo futuro professionale e "sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni". Non è escluso che possa accettare programmi con un impegno più contenuto rispetto ai 10 mesi in cui va in onda "Chi l'ha visto?".

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La sua uscita segna la fine di una delle esperienze più riconoscibili del servizio pubblico televisivo italiano nel campo della cronaca e del giornalismo investigativo. Dal 2004 a oggi, il programma di Rai 3 ha progressivamente ampliato il proprio perimetro editoriale, passando dalla segnalazione degli scomparsi all'approfondimento sistematico dei grandi casi irrisolti della cronaca giudiziaria italiana. Tra i momenti più drammatici della sua conduzione si colloca il 6 ottobre 2010, quando la trasmissione divenne teatro di uno degli episodi più delicati della sua storia: in diretta su Rai 3 fu annunciato il ritrovamento del corpo di Sarah Scazzi, con l'inviato che comunicò alla madre della ragazza e al pubblico il tragico epilogo della vicenda. Nel corso degli anni il programma ha dedicato ampio spazio a vicende rimaste senza soluzione, riportando all'attenzione pubblica casi come il delitto di Simonetta Cesaroni, la scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le vicende di Yara Gambirasio, Melania Rea, Elisa Claps ed Elena Ceste, fino a Denise Pipitone, Liliana Resinovich e Pierina Paganelli.

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Intanto è partito il totonomi per la successione alla conduzione del programma: si parla di Massimo Giletti ed Eleonora Daniele, Francesca Fialdini e Pietro Rinaldi, mentre Salvo Sottile sembra destinato a sostituire Milo Infante a "Ore 14". Una soluzione interna potrebbe essere rappresentata dalle inviate di "Chi l'ha visto?", Veronica Briganti o Chiara Cazzaniga.