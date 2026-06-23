Ascolti tv, "Vita!" Il concerto è leader in prima serata

Marco Zonetti 23 giugno 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono, su Rai1, Vita! Il Concerto segnare una media di 2.757.000 spettatori pari al 20.7% di share, dominando la prima serata. Su Canale5 Un Nuovo Inizio chiude con una media di 1.681.000 spettatori pari a uno share del 13.1%. Su Rai2, dopo la presentazione (609.000 – 3.9%), la replica di Boss in Incognito sigla 579.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1 Fall intrattiene 839.000 spettatori con il 5.9%. Su Tv8 il film Sei giorni, sette notti ottiene una media di 486.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Little Big Italy diverte 470.000 spettatori con il 3.3%.

Per l'approfondimento: su Rai3 dopo la presentazione (527.000 – 3.2%), Filorosso raduna 511.000 spettatori (4.2%); su Rete4 dopo la presentazione (541.000 – 3.2%), Quarta Repubblica registra una media di 616.000 spettatori (5.7%); su La7 La Torre di Babele in replica si aggiudica 633.000 spettatori pari al 4.1%.

In Access Prime Time, su Rai2, dopo il pre partita (1.947.000 – 20.7%), i Mondiali 2026 con Argentina-Austria conquistano 3.937.000 spettatori pari al 27.7% (primo tempo 3.163.000 - 26.7%, secondo tempo 4.705.000 - 28.4%), quindi Notti Mondiali intrattiene 737.000 spettatori con il 4.3%. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.505.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna sigla una media di 4.854.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.249.000 spettatori (7.1%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine diverte 875.000 spettatori (5%). Su Tv8 Celebrity Chef si aggiudica 344.000 spettatori e il 2% di share, sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 536.000 con il 3.1% e su RealTime Casa a Prima Vista 463.000 spettatori (2.7%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post segna 617.000 spettatori con il 3.5%; su Rete4 4 di Sera News totalizza 686.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 624.000 e il 3.5% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo inchioda davanti allo schermo 1.439.000 spettatori (8.2%).