Ascolti Tv, Belgio-Iran supera i 4 milioni. La Ruota della Fortuna continua a girare per Gerry Scotti
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Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con la partita Belgio-Iran vincere la serata con una media di 4.005.000 spettatori pari al 26.9% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte segna invece 1.846.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai2 Elsbeth diverte 504.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 My Spy – La città eterna intrattiene 886.000 spettatori con il 6.4%.
Su Rai3, il meglio di Presadiretta segna 707.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi attira 491.000 spettatori (3.6%). Su La7 Churchill raduna 348.000 spettatori pari al 2.6%. Su Tv8 Jumanji porta a casa 240.000 spettatori con l’1.8% e sul Nove, La Corrida in replica richiama 489.000 spettatori con il 4.6%.
In Access Prime Time, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.228.000 – 22.7%), La Ruota della Fortuna conquista 4.056.000 spettatori pari al 26.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine sigla 756.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Le Ragazze ottiene 556.000 spettatori con il 3.9%. Su Tv8 4 Ristoranti si porta a casa una media di 381.000 spettatori pari al 2.6% e sul Nove Little Big Italy 257.000 spettatori (1.8%).
Su Rete4 4 di Sera Weekend sigla 729.000 spettatori pari al 5.2% nella prima parte e 480.000 pari al 3.2% nella seconda, mentre su La7 In Onda segna una media di 1.001.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e di 758.000 (4.9%) nel segmento In Onda Prima Serata.