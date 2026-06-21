Ascolti tv, Rai1 vola con Germania-Costa d'Avorio. Bene La Promessa, Gerry Scotti e Monica Setta

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Marco Zonetti 21 giugno 2026 a

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Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 i Mondiali 2026 con Germania-Costa d’Avorio conquistare la prima serata con una media di 3.690.000 spettatori pari al 30.3% (primo tempo 3.735.000 - 27.5%, secondo tempo 3.645.000 - 33.8%). Su Canale5 la replica di Ciao Darwin totalizza 1.458.000 spettatori con uno share del 14.4% (Highlights: 599.000 - 15.5%). Su Rai3 Piedone a Hong Kong raggiunge 666.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Sulle ali dell’avventura raduna 470.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 La Promessa sigla 827.000 spettatori (6.5%). Su La7 Scoprendo Forrester segna 335.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 4 Ristoranti registra 398.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Delitti in Famiglia attira 324.000 spettatori con il 2.6%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi Mundial intrattiene 3.188.000 spettatori (23.7%), mentre i Mondiali 2026 con il Pre partirta Germania-Costa d’Avorio raggiunge 2.651.000 spettatori (19.2%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (2.726.000 – 21%), La Ruota della Fortuna diverte 3.769.000 spettatori pari al 27.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza 796.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Illuminate è visto da 402.000 spettatori con il 3.0%. Su Rai2 Tg2 Post è seguito da una media di 422.000 spettatori (3.0%). Su Tv8 4 Ristoranti raduna 300.000 spettatori pari al 2.3% e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza diverte 251.000 spettatori (1.9%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da una media di 422.000 spettatori (3.0%); su Rete4 4 di Sera Weekend ottiene una media di 870.000 spettatori (6.8%) nella prima parte e di 685.000 (4.9%) nella seconda; su La7 In Onda sigla 982.000 spettatori pari al 7.2% di share. In fascia pomeridiana su Rai2, Storie al bivio Weekend Estate con Monica Setta sfiora il 4.0% di share con una media di 350.000 spettatori, programma d'intrattenimento più visto nelle 24 ore.