Ascolti tv, Dalla strada al palco Special batte il concertone dei Pooh

Marco Zonetti 24 maggio 2026 a

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Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1, dopo la presentazione (2.821.000 – 18.2%), la finale di Dalla Strada al Palco Special (con la vittoria del giovanissimo Alfio Russo) conquistare la serata con una media di 2.569.000 spettatori pari al 20.2%. Su Canale5 Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena ha radunato una media di 2.011.000 spettatori pari a uno share del 18.1%. Su Rai2 Il traditore è stato visto da 687.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Belle & Sebastien ha siglato una media di 591.000 spettatori (4.1%).

Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha totalizzato 477.000 spettatori e il 3.5%. Su Rete4 il film Lo chiamavano Trinità… ha divertito 916.000 spettatori (6.6%). Su La7 In Altre Parole ha attirato 1.030.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 552.000 con il 4.3% nel segmento In Altre Parole… Ancora. Su Tv8, dopo Paddock Live (203.000 – 1.3%), la Formula 1 ha segnato 301.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Accordi & Disaccordi ha informato 444.000 spettatori con il 3.3%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi ha ottenuto 3.870.000 spettatori (25.5%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.070.000 – 21%), La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 4.056.000 spettatori pari al 26.3% di share. Su Rai3 Fin che la barca va diverte 527.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 805.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 377.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove Fratelli di Crozza diverte 375.000 spettatori (2.5%). Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post ha siglato 357.000 spettatori (2.3%), su Rete4 4 di Sera Weekend ha raggiunto invece 704.000 spettatori (4.9%) nella prima parte e 574.000 (3.7%) nella seconda.