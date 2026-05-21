Ascolti tv, Battiti Live Spring doppia Comandante. Vola Chi l'ha visto?

Marco Zonetti 21 maggio 2026 a

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 il film Comandante fermarsi a una media di 1.523.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Canale5 Battiti Live Spring conquista la serata con 2.120.000 spettatori e uno share del 18.5% (Highlights: 735.000 - 19.0%). Su Rai2 Mare Fuori 6 segna 750.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.001.000 – 5.1%), Chi l’ha Visto? ottiene 1.647.000 spettatori (11.0%).

Su Italia1 La fredda luce del giorno si aggiudica 1.023.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4, dopo la presentazione (526.000 – 2.7%), Realpolitik raccoglie 540.000 spettatori (4.5%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica arriva a 967.000 spettatori pari al 5.9%. Su Tv8 The Idea of You calamita 272.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Enrico Brignano Show diverte 691.000 spettatori con il 4.5%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi intrattiene 4.588.000 spettatori (23.2%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.703.000 – 19.7%), La Ruota della Fortuna tiene incollati allo schermo 4.625.000 spettatori pari al 23.4%. Su Italia1 il telefilm N.C.I.S. – Unità Anticrimine sigla 1.035.000 spettatori (5.3%) e su Rai3 Un Posto al Sole 1.352.000 (6.8%). Su Tv8 Celebrity Chef raggiunge 466.000 spettatori e il 2.4%, sul Nove The Cage – Prendi e Scappa 409.000 con il 2.1% e su RealTime Casa a Prima Vista 529.000 (2.8%).

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.807.000 spettatori (20.7%); su Rai2 Tg2 Post è seguito da 520.000 spettatori con il 2.6%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 995.000 spettatori (5.4%); su Rete4 4 di Sera totalizza 988.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 726.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo vola a 1.829.000 spettatori (9.3%).