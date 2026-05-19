Ascolti Tv, Alberto Angela con Ulisse vince la serata. Male I Cesaroni, Quarta Repubblica vola

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Marco Zonetti 19 maggio 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la vittoria di Ulisse – Il Piacere della Scoperta condotto da Alberto Angela, che ha conquistato una media di 2.675.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno, con Claudio Amendola, crolla invece a 2.164.000 spettatori con uno share del 13.0%. Su Rai2 The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio sigla 713.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 il film Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen si aggiudica 1.383.000 spettatori con l’8.6%. Su Tv8 il GialappaShow diverte 662.000 spettatori (4.9%). Sul Nove Little Big Italy registra 657.000 spettatori con il 4.0%.

Per l'approfondimento: su Rai3 Newsroom condotto da Monica Maggioni precipita a 380.000 spettatori (2.7%); su Rete4 Quarta Repubblica presentato da Nicola Porro prevale con un'audience di 948.000 spettatori (8.0%); su La7 La Torre di Babele con Corrado Augias segna 940.000 spettatori e il 5.2%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino segna 4.846.000 spettatori (23.8%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.806.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna presentato da Gerry Scotti con Samira Lui conquista 4.948.000 spettatori pari al 24.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole attira una media di 1.317.000 appassionati (6.5%). Su Italia1 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 1.091.000 spettatori (5.4%). Su Tv8 Celebrity Chef diverte 456.000 spettatori pari al 2.3% e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raduna 531.000 spettatori con il 2.6% di share.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa sigla 4.045.000 spettatori (21%); su Rai2 Tg2 Post condotto da Monica Giandotti si arresta a 514.000 spettatori con il 2.5%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre presentato da Marco Damilano ottiene 1.055.000 spettatori (5.4%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio arriva a 974.000 spettatori pari al 5.0% nella prima parte e a 813.000 pari al 4.0% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber spopola con 1.909.000 spettatori (9.4%).