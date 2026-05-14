Ascolti tv, Lazio-Inter regna in prima serata. Bene Chi l'ha visto? col caso Garlasco

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Marco Zonetti 14 maggio 2026 a

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Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, su Rai1, Succede anche nelle migliori famiglie siglare una media di 2.482.000 spettatori pari al 13.6%. Su Canale5 la finale di Coppa Italia – Lazio-Inter domina il prime time con una media di 5.566.000 spettatori con uno share del 27.8% (primo tempo 6.043.000 - 28.0%, secondo tempo 5.129.000 - 27.7%). Su Rai2 Mare Fuori 6 ottiene 669.000 spettatori pari al 3.8%. Su Italia1 Il richiamo della foresta registra 1.133.000 spettatori con il 6.1%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.160.000 – 5.4%), Chi l’ha Visto? conquista 1.551.000 spettatori (9.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (599.000 – 2.8%), Realpolitik si aggiudica 467.000 spettatori (3.7%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica informa 710.000 spettatori pari al 4.1%. Su Tv8 gli Internazionali d’Italia calamitano 384.000 spettatori (1.8%) e 282.000 (1.4%). Sul Nove Enrico Brignano Show diverte 674.000 spettatori con il 4.0%.

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In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi intrattiene 5.010.000 spettatori (23.3%), mentre su Rai3 Un Posto al Sole si porta a casa 1.339.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine segna 1.267.000 spettatori (6%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa diverte 485.000 spettatori con il 2.3%. Su RealTime Casa a Prima Vista intrattiene 736.000 spettatori (3.5%). Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti segna 3.993.000 spettatori (20.8%); u Rai2 Tg2 Post registra 584.000 spettatori con il 2.7%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre si aggiudica 1.015.000 spettatori (5.2%); su Rete4 4 di Sera calamita 915.000 spettatori pari al 4.6% nella prima parte e 874.000 pari al 4.0% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo conquista 1.628.000 spettatori (7.7%).