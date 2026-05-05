Ascolti tv, Alberto Angela contro i Cesaroni: chi ha vinto

Marco Zonetti 05 maggio 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 il ritorno di Ulisse – Il Piacere della Scoperta segnare una media di 2.684.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno sigla invece 2.730.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2, dopo la presentazione (531.000 – 2.6%), The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno ottiene 821.000 spettatori pari al 5.5%. Su Italia1 Attacco al potere intrattiene 1.208.000 spettatori con il 7.3%. Su Tv8, dopo la presentazione (545.000 – 2.7%), il GialappaShow registra 639.000 spettatori (4.4%). Sul Nove Little Big Italy diverte inve 498.000 spettatori con il 2.9%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (617.000 – 3.1%), Newsroom con Monica Maggioni catalizza l'attenzione di 513.000 spettatori (3.6%); su Rete4, dopo la presentazione (827.000 – 4.1%), Quarta Repubblica di Nicola Porro raggiunge 878.000 spettatori (7.3%); su La7 La Torre di Babele condotto da Corrad Augias raduna 776.000 spettatori e il 4.3%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi arriva a 4.701.000 spettatori (22.7%) mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.814.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna ottiene 5.149.000 spettatori pari al 25.0%. Su Rai3 Un Posto al Sole registra 1.402.000 spettatori (6.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine diverte 993.000 spettatori (4.8%); su Tv8 Foodish ottiene 441.000 spettatori pari al 2.2%, mentre sul Nove The Cage – Prendi e Scappa attira 469.000 spettatori con il 2.3%. Su RealTime Casa a Prima Vista è visto da 657.000 spettatori (3.2%).

Per l'approfondimento:Cinque Minuti sigla 3.950.000 spettatori (20.6%); su Rai2 Tg2 Post registra 526.000 spettatori con il 2.5%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre conquista 999.000 spettatori (5.1%); su Rete4 4 di Sera totalizza 977.000 spettatori pari al 5.0% nella prima parte e 853.000 spettatori pari al 4.1% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo segna 1.848.000 spettatori (8.9%).