Ascolti tv, Amici di Maria De Filippi supera la Canzonissima di Milly Carlucci

Marco Zonetti 05 aprile 2026 a

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Gli ascolti del sabato sera televisivo vedono, su Rai1, Canzonissima con Milly Carlucci segnare una media di 2.210.000 spettatori pari al 17.4%. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi prevale invece con 3.100.000 spettatori e uno share del 23.2%. Su Rai2 la serie Morgane – Detective Geniale calamita 808.000 spettatori pari al 5.0%. Su Rai3 La Pelle del Mondo sigla 418.000 spettatori e il 2.7%. Su Rete4 il film Don Camillo diverte 780.000 spettatori (5.1%). Su Italia1 il film Cattivissimo me 3 intrattiene 790.000 spettatori (4.8%). Su La7 In Altre Parole… Di Più con Massimo Gramellini ottiene 672.000 spettatori con il 4.2%. Su Tv8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese registra 316.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Lezioni Private porta a casa 322.000 spettatori con il 2.1%.

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In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino sigla 3.975.000 spettatori (22.2%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.532.000 – 20%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui si aggiudica 4.150.000 spettatori e il 23.2%. Per l'approfondimento, su Rai3, La Confessione con Peter Gomez sigla 971.000 spettatori pari al 5.5% (La Confessione Finale a 963.000 e il 5.4%) e su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francsca Barra raduna 771.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 732.000 spettatori (4.1%) nella seconda.