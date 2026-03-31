Ascolti tv, Guerrieri batte il Gf Vip (in crescita). Giletti vs Porro, chi ha vinto

Marco Zonetti 31 marzo 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio con Alessandro Gassmann chiudere la prima stagione con una media di 3.601.000 spettatori pari al 21.3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi conquista invece 1.974.000 spettatori con uno share del 16.6%, in crescita. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi con i The Jackal diverte 521.000 spettatori pari al 3.1%. Su Italia1 il film Transporter – Extreme con Jason Statham calamita 1.479.000 appassionati con il 7.8%. Su Tv8 GialappaShow fa ridere 853.000 spettatori (5.6%) e sul Nove il film Il collezionista di ossa con Angelina Jolie e Denzel Washington tiene con il fiato sospeso 374.000 spettatori pari al 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rai3, Lo Stato delle Cose con Massimo Giletti prevale con 1.159.000 spettatori (7.6%); su Rete4 Quarta Repubblica con Nicola Porro si porta a casa 655.000 spettatori (5.0%); su La7 La Torre di Babele con Corrado Augias sigla 920.000 spettatori pari al 4.7%.

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In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino ottiene una media di 5.111.000 spettatori (23.5%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.838.000 – 18.8%), La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui registra 5.119.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Rai3 Un Posto al Sole totalizza una media di 1.507.000 irriducibili (6.9%), mentre su Tv8 Foodish con Joe Bastianich tiene incollati 528.000 spettatori pari al 2.5% battendo, sul Nove, The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus che raduna una media di 507.000 spettatori pari al 2.3%.

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Per l'approfondimento, su Rai1, Cinque Minuti con Bruno Vespa segna 4.268.000 spettatori (21.3%); su Rai2 Tg2 Post è visto da 485.000 spettatori pari al 2.2%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano sigla 1.074.000 spettatori (5.3%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio conquista 1.078.000 spettatori pari al 5.2% nella prima parte e 963.000 spettatori pari al 4.4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber raggiunge una media di 2.029.000 spettatori (9.3%).