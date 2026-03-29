Ascolti tv, Canzonissima perde terreno e soccombe ad Amici in crescita

Marco Zonetti 29 marzo 2026 a

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Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1, dopo la presentazione (3.619.000 – 19.8%), Canzonissima con Milly Carlucci radunare una media di 2.135.000 spettatori pari al 19.4% di share, in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi prevale con 3.361.000 spettatori e uno share del 24.1%. Su Rai2 il telefilm F.B.I. diverte 715.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 il film Cattivissimo me 2 conquista 683.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 La Pelle del Mondo ottiene 367.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 il film Pari e dispari con Bud Spencer e Terence Hill intrattiene 921.000 spettatori (6.0%). Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini raduna 1.378.000 spettatori con il 7.5% nella prima parte e 655.000 spettatori con il 4.7% nel segmento In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 MotoGP registra 718.000 spettatori (3.8%) con la Sprint Race e 196.000 (1.1%) con Paddock Live. Sul Nove Accordi & Disaccordi condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio totalizza una media di 637.000 spettatori con il 4.3%, in crescita.

De Martino sbanca l'Auditel in prima serata. Bastianich batte Amadeus

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino sigla 4.523.000 spettatori (24.2%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.676.000 – 20.3%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui si aggiudica 4.275.000 spettatori e il 22.8%. Sul Nove Fratelli di Crozza in replica diverte 576.000 spettatori (3.1%).

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 578.000 spettatori (3.1%); su Rai3 La Confessione con Peter Gomez ottiene 866.000 spettatori e il 4.7% (La Confessione Finale: 814.000 - 4.4%); su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra segna 876.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 676.000 (3.6%) nella seconda.