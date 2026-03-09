Ascolti tv, Imma Tataranni torna e domina la serata. Giordano cresce con l'intervista a Meloni

09 marzo 2026 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, domenica 8 marzo 2026, vedono su Rai1 la quinta stagione della serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore con Vanessa Scalera e Alessandro Gallo conquistare una media di 3.961.000 spettatori pari al 24.1% di share, stravincendo la serata. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo segna 1.577.000 appassionati di quiz con uno share del 13.1%. Su Rai2 il film Divorzio a Las Vegas intrattiene 437.000 teste (2.4%). Su Tv8 Operation Fortune diverte 221.000 individui all'ascolto con l’1.4%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.251.000 – 6.5%), Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio intrattiene 1.349.000 spettatori pari al 7.8%, terzo programma più visto della serata, e 685.000 spettatori pari al 6.9% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire: 246.000 - 6.3%).

Per l'approfondimento: su Italia1 Le Iene registrano una media di 1.215.000 spettatori pari al 9.9%; su Rai3, dopo Presadiretta Open (606.000 – 3.2%) e la presentazione (625.000 – 3.3%), Presadiretta condotto da Riccardo Iacona si aggiudica una media di 732.000 teste pari al 4.1% (Presadiretta Più: 498.000 - 3.3%); su Rete4 Fuori dal Coro con Mario Giordano - con l'intervista al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni - cresce e raggiunge una media di 647.000 spettatori (5.2%); su La7 Il caso Epstein – Il racconto continua calamita una media di 605.000 individui all'ascolto pari al 3.5%.

C'è posta per te chiude in bellezza la stagione e supera Sanremo Top

In access prime time, su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino totalizza una media di 4.319.000 spettatori (22.7%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.695.000 – 19.4%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui conquista una media di 4.416.000 teste pari al 23.1%.

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra ottiene una media di 958.000 individui all'ascolto pari al 5.0% nella prima parte e 682.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda, mentre su La7 In Onda con Luca Telese e Marianna Aprile raggiunge 1.080.000 spettatori (5.6%) nella prima parte e di 781.000 (4.1%) nel segmento In Onda Prima Serata.