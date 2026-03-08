Ascoli tv, C'è posta per te chiude in bellezza la stagione e supera Sanremo Top

Foto: Mediaset

Marco Zonetti 08 marzo 2026

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Sanremo Top raggiungere una media di 2.805.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale5 C’è Posta per Te chiude invece la stagione con una media di 3.830.000 spettatori e uno share del 27.1%, vincendo la serata. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 572.000 spettatori pari al 3.1% e F.B.I. International 505.000 pari al 3.0%. Su Italia1 Nanny McPhee – Tata Matilda sigla 837.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Caccia all’agente Freegard totalizza una media di 533.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Rete4 il film Banana Joe diverte 635.000 spettatori con share del 3.8%. Su La7 In Altre Parole totalizza 1.293.000 spettatori con il 7.1% di share nella prima parte e 762.000 spettatori con il 5.1% nel segmento In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 352.000 spettatori con share del 2.0%. Sul Nove Accordi & Disaccordi cresce fino a una media di 515.000 spettatori con il 3.3%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi totalizza una media di 4.306.000 spettatori con uno share del 23.5%, mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.760.000 – 21%), La Ruota della Fortuna calamita 4.157.000 teste pari al 22.6%. Su Rai2 TG2 Post è seguito da 477.000 spettatori (2.6%).

Per l'approfondimento: su Rai3 La Confessione è vista da 789.000 spettatori pari al 4.4% di share (La Confessione Finale: 938.000 - 5.2%). Su Rete4 4 di Sera Weekend segna 862.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 751.000 (4.1%) nella seconda.