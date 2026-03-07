Ascolti tv, The Voice Generations conquista la prima serata. Le Paralimpiadi non fermano La Ruota della Fortuna

Foto: Rai

Marco Zonetti 07 marzo 2026 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, venerdì 6 marzo 2026, vedono su Rai1 The Voice Generations prevalere con una media di 2.595.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah sigla 1.829.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 il film House of Gucci diverte 555.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 il film Top Gun – Maverick registra 1.531.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3 La Pelle del Mondo ottiene 661.000 spettatori (3.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (963.000 – 4.9%), Quarto Grado raduna 1.097.000 spettatori (8.5%). Su La7 Propaganda Live intrattiene 858.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 MasterChef calamita 326.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza inchioda davanti al piccolo schermo 1.002.000 spettatori con il 5.6%.

In access prime time, su Rai1, la Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 ha conquistato 3.261.000 spettatori (17%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.185.000 – 21.8%), La Ruota della Fortuna ha totalizzato 5.596.000 spettatori pari al 28.8%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha ottenuto una media di 1.467.000 spettatori (7.5%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa si è fermato a 523.000 spettatori con il 2.7%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post ha siglato 751.000 spettatori con il 3.9%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre è stato visto da 1.189.000 spettatori (6.2%); su Rete4 4 di Sera ha inchiodato davanti allo schermo 1.167.000 spettatori pari al 6.1% di share nella prima parte e 1.070.000 spettatori e il 5.5% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo ha conquistato 1.797.000 spettatori (9.3%).