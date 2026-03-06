Ascolti tv, vince Don Matteo. Testa a testa Formigli-Del Debbio

06 marzo 2026 a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la serie Don Matteo prevalere con una media di 3.706.000 spettatori pari al 21.7% di share. Su Canale5 il film Quo vado? diverte2.724.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Italia1 il film Mission: Impossible – Fallout totalizza 680.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Splendida Cornice intrattiene1.029.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 il film 2012 raccoglie 160.000 spettatori (1.0%) e sul Nove Only Fun – Comico Show diverte 426.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Ore 14 Sera raduna 714.000 spettatori pari al 5.2%; su Rete4 Dritto e Rovescio sigla 896.000 spettatori (6.9%), mentre su La7 Piazzapulita raggiunge 951.000 spettatori e il 6.8%.

In access prime time, Affari Tuoi sigla 5.033.000 spettatori (23.8%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.174.000 – 20.3%), La Ruota della Fortuna ottiene 5.017.000 spettatori pari al 23.8%, su Rai3 Un Posto al Sole segna una media di 1.488.000 spettatori (7.0%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raggiunge 423.000 spettatori con il 2.0%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti calamita 4.461.000 spettatori (22.2%); su Rai2 TG2 Post è visto da 617.000 spettatori con il 2.9%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre raggiunge 1.246.000 spettatori (6.2%); Su Rete4 4 di Sera è seguito da 1.082.000 spettatori pari a 5.3% nella prima parte e da 1.015.000 pari al 4.8% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo segna una media di 1.962.000 spettatori (9.3%).