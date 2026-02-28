Sanremo 2026, Levante smentisce la bufala sul bacio con Gaia: non programmato, nessuna censura

Foto: Lapresse

Andrea Regina 28 febbraio 2026

Il bacio con Gaia? "Se proprio devo giustificarlo, è un bacio d'affetto. Se invece, da persone intelligenti, riteniamo che io non debba dire nulla su quel bacio, va bene così. Ci tengo a dire che non era programmato. Non lo dico per giustificare la Rai, non sono mai omertosa". Così Levante risponde ai giornalisti che le chiedono del bacio con Gaia alla fine della loro esibizione di ieri nella serata cover. La regia, quindi, non ne era a conoscenza e, di conseguenza, "non mi ha inquadrata".

"Il regista del Festival di Sanremo Maurizio Pagnussat - racconta Levante - mi ha detto ‘Mi è dispiaciuto non prendere quel bacio’. In realtà anche a me è dispiaciuto che non sia stato ripreso, però poi l'hanno pubblicato tutti". Un altro aspetto importante, però, "non è tanto la censura che non c'è stata, ma il fatto che questa cosa crei dibattito. Questa cosa non deve creare dibattito. Io non l'ho fatto perché volevo provocare; l'ho fatto come darei un bacio a mia sorella, a mia madre, alle mie amiche. L'ho dato così". "Io sono anche questo, e mi sto vivendo serenamente Sanremo e la mia vita, liberamente, esattamente come voglio viverla. Non c'era nessun messaggio, c'era solo il mio modo di vivere la vita in questo momento, nel massimo della libertà. Tutto qui", conclude Levante nell’archiviare le polemiche scoppiate sui social per la mancata ripresa in diretta del bacio con Gaia durante l'esibizione nella serata cover.