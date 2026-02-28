Sanremo, schermaglie di linguaggio inclusivo: "Maestra!". Come replica Pausini

28 febbraio 2026 a

a

a

Durante la serata di ieri del Festival di Sanremo, un rapido scambio sul palco ha riacceso il dibattito sui titoli professionali declinati al femminile. Al momento della presentazione dell'esibizione di Ditonellapiaga e Tony Pitony, che hanno vinto la gara delle cover, Laura Pausini ha annunciato il tradizionale: «Dirige l’orchestra il Maestro Carolina Bubbico».

Sanremo, Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata cover

Immediata la risposta della direttrice d’orchestra Carolina Bubbico: «Chiamami Maestra». La Pausini ha subito raccolto la correzione con naturalezza, rilanciando: «Preferisci Maestra? Finalmente, dirige la Maestra Carolina Bubbico. Così vi voglio, baby!». La direttrice d'orchestra a quel punto dice qualcosa a favore di telecemera, poco intellegibile visto che la maestra non era microfonata.