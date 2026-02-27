Sanremo, la diretta della serata cover. Svelato Mister X: ecco chi è

Carmen Guadalaxara 27 febbraio 2026 a

Serata duetti al Festival di Sanremo. Ecco la diretta del venerdì dedicato alle cover e agli ospiti.

20:50 - L’attesa è finita . Al via la serata più amata: i duetti. Ad aprire le danze Laura Pausini. Abito in pelle, guanti fucsia e maxi occhiali scuri, parte con “Ritorno ad amare”, poi entra nel teatro e sale sul palco con “Immensamente” e “Io canto”.A sorpresa arriva Alessandro Siani, il Mister X annunciato in conferenza stampa. Stasera il televoto sommato ai voti della Giuria della Sala Stampa Tv e Web e della Giuria delle Radio decreterà il vincitore della serata duetti e cover. Ospiti di stasera Francesco Gabbani e Vincenzo Schettini.